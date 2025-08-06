Lo reportan sólo con raspones
Miércoles 6 de agosto de 2025, p. a11
Fue como un mal augurio, pero en el ciclismo a veces el azar es el que opera de formas impredecibles. El mexicano Isaac del Toro sufrió una caída a 300 metros de la meta en la Vuelta a Burgos, justo cuando peleaba por la posición para quedar bien ubicado en la general y cum-plir con la expectativa de ser el favorito en esta carrera.
Pero el deporte es un territorio fértil para la superstición. El domingo al ganar en el Circuito de Getxe, Del Toro previno ante los desbordes de entusiasmo y dijo que hay que disfrutar sólo el presen-te, pues
cualquier cosa puede pasar y todo cambia. Al día siguiente el bajacaliforniano de 21 años deslumbró con una posición histórica para un mexicano al ubicarse en el séptimo puesto del ranking de la UCI (Unión Ciclista Internacional).
Ayer en el ascenso final al castillo de Burgos, donde se encuentra la meta, Del Toro se lanzó con-tra los fugados y atacó una curva traicionera, de esas que más temen los pedalistas. Fue el adoquín, la inclinación, la ansiedad del ataque, o el puro azar, pero el tricolor resbaló en aquella pendiente y derribó al otro favorito, Giulio Ciccone, quien le ganó el sábado la Clásica de San Sebastián.
Esa caída dejó a Del Toro en el puesto 49, sin reporte de lesiones serias más allá de los raspones y algún dolor muscular, aunque a 11 segundos del ganador de la etapa, el español Roger Adrià. Lo que debe doler más adentro, sin embargo, es que salir de ese pozo oscuro de la tabla general puede complicar sus aspiraciones de ganar esta carrera de cinco etapas, la antesala a la Vuelta a España en la que no competirá por reglamento de su equipo, el UAE Emirates.
De acuerdo con la normativa de UAE, ningún joven menor a 25 años puede disputar más de una gran vuelta en una temporada. Una medida para resguardar la integridad física y emocional de competidores que están en proceso de maduración. Después de que el bajacaliforniano se transfiguró en héroe al conseguir de manera inesperada el segundo lugar del Giro de Italia, donde además fue líder de la general durante 11 días, quedó sin posibilidades de otra cita de mayor calado en este 2025.
Alfredo Pérez Cuapio, el úni-co mexicano antes de Isaac del Toro que conquistó etapas en la Corsa Rosa, valora esta medida reglamentaria de UAE, pues piensa que de lo contrario se compromete el futu-ro de un ciclista prometedor.
Hay que entender que Del Toro está cumpliendo una temporada magnífica y es un ciclista muy completo, mucho más de lo que ningún mexicano antes, pero no debemos perder de vista que aún no está consolidado, advierte Pérez Cuapio.
Creo que es un ciclista que aún está en maduración y tiene mucho potencial, pero hay que dejarlo que se desarrolle sin presiones innecesarias, agrega.
Sobre la caída, Pérez Cuapio no se inquieta. Sabe en carne propia, nunca mejor expresado, lo que ocurre con el cuerpo magullado, pero atizado por la descarga de adrenalina. En su época de competidor en el Giro, recuerda una caída en la que perdió dos dientes. Unos días después ganaría una etapa como si nunca hubiera sufrido el percance.
Lo que será complicado para Isaac será meterse en la pelea en la general, porque quedó muy atrás. Pero en el ciclismo no hay nada predecible y hay que ver cómo lo resuelven, añade.