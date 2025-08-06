▲ Captura de pantalla del momento en que el mexicano (derecha) cae y derriba también al italiano Giulio Ciccone, ayer en la Vuelta a Burgos Foto

Fue como un mal augurio, pero en el ciclismo a veces el azar es el que opera de formas impredecibles. El mexicano Isaac del Toro sufrió una caída a 300 metros de la meta en la Vuelta a Burgos, justo cuando peleaba por la posición para quedar bien ubicado en la general y cum-plir con la expectativa de ser el favorito en esta carrera.

Pero el deporte es un territorio fértil para la superstición. El domingo al ganar en el Circuito de Getxe, Del Toro previno ante los desbordes de entusiasmo y dijo que hay que disfrutar sólo el presen-te, pues cualquier cosa puede pasar y todo cambia . Al día siguiente el bajacaliforniano de 21 años deslumbró con una posición histórica para un mexicano al ubicarse en el séptimo puesto del ranking de la UCI (Unión Ciclista Internacional).

Ayer en el ascenso final al castillo de Burgos, donde se encuentra la meta, Del Toro se lanzó con-tra los fugados y atacó una curva traicionera, de esas que más temen los pedalistas. Fue el adoquín, la inclinación, la ansiedad del ataque, o el puro azar, pero el tricolor resbaló en aquella pendiente y derribó al otro favorito, Giulio Ciccone, quien le ganó el sábado la Clásica de San Sebastián.

Esa caída dejó a Del Toro en el puesto 49, sin reporte de lesiones serias más allá de los raspones y algún dolor muscular, aunque a 11 segundos del ganador de la etapa, el español Roger Adrià. Lo que debe doler más adentro, sin embargo, es que salir de ese pozo oscuro de la tabla general puede complicar sus aspiraciones de ganar esta carrera de cinco etapas, la antesala a la Vuelta a España en la que no competirá por reglamento de su equipo, el UAE Emirates.