Arturo Sánchez Jiménez, Alonso Urrutia y Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. a10

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó ayer su orgullo por recibir en Palacio Nacional al equipo histórico de clavadistas mexicanos que obtuvieron medallas en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur, a quienes felicitó y aseguró que siempre contarán con su apoyo.

Durante la recepción, realizada al mediodía, la mandataria convivió con los atletas y entrenadores que representaron a México, entre ellos Osmar Olvera, ganador del oro en el trampolín de tres metros.

El equipo arribó al recinto acompañado por el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco, así como por la entrenadora Ma Jin y el presidente de la Federación Mexicana de Clavados, Fernando Platas.

Luego del encuentro, Sheinbaum Pardo publicó en X un video con los clavadistas, quienes portaban las preseas que ganaron mientras recorrían Palacio Nacional.

Me siento muy orgullosa de recibir a este equipo histórico de atletas y entrenadores de deportes acuáticos, quienes han ganado medallas para nuestro país. Los felici-to y siempre van a contar con nuestro apoyo , escribió la Presidenta.

Osmar Olvera es la estampa de un cambio de época en el dominio internacional de los clavados. En el Mundial de Natación en Singapur, el mexicano vulneró la hegemonía de los chinos en la prueba de trampolín de tres metros y demostró que los asiáticos no son máquinas invencibles en los saltos ornamentales.

Que se cuiden, porque voy a ser su piedra en el camino, quiero que sueñen conmigo todos los días y no puedan dormir , advirtió Olvera en su regreso a la Ciudad de México.

Vencer a los asiáticos no es poca cosa, menos si se tiene en cuenta que tan sólo en los Juegos Olímpicos de París 2024 lograron todos los oros disponibles.

No voy a ceder terreno, al contrario, mi objetivo es mejorar para arrebatarles los títulos en otras pruebas. Ganarles fue una sensación muy bonita, semejante a mi primera medalla olímpica. Sé que lo puedo hacer mejor, así que los chinos tendrán que cuidarse , añadió el seleccionado, quien cosechó cuatro metales en Singapur; un oro y tres platas.

Apenas pisó suelo mexicano, Olvera fue recibido con los acordes de El rey y Cielito lindo. Flanqueado por las dos mujeres más importantes de su vida: su entrenadora Ma Jin y su madre, el capitalino se despojó de la etiqueta de héroe nacional, pese a ser el clavadista más laureado de nuestro país en campeonatos mundiales con ocho preseas.

Es muy fácil estar arriba, pero también caerse y eso siempre lo tengo muy presente. No quiero ponerme una etiqueta, porque eso les corresponde a las personas. Considero que no hay motivo para sentirse más que nadie.

Con Olvera como su líder, el arte de despegar, girar y caer de cabeza en el agua se consolidó como el deporte más exitoso de México. Un resultado que llegó gracias a la unión de los seleccionados nacionales