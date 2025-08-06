Reyes Martínez Torrijos

La lectura de la obra de la escritora brasileña Clarice Lispector, con su cauda de melancolía y cuestionamientos que provoca pensar en la propia vida, creó en la novelista Sofía G. Buzali la necesidad de contarla. Lo anterior devino en la narración Ella, publicada por la Editorial Dos Líneas.

En entrevista con La Jornada, la narradora reflexionó que la culpa de no haber curado a la madre con su nacimiento y por la creencia de que murió porque Clarice no dejó unas tijeras abiertas en una mesa la llevó a ser esta gran escritora. Su impulso de contar, de analizar lo que sientes, de las preguntas sobre la existencia también me impresionaron mucho .

Buzali se adentro en el mundo clariceano y en su comprensión a través de dos vías: el placer de la lectura y las sensaciones que deja al terminar cada uno de sus cuentos y novelas, y al descubrir su vida y hallar poco a poco lo que fue como ser humano y mujer .

Estudió dos importantes biografías de la escritora brasileña, las de Benjamin Moser y de Nádia Battella. Ahí encontró un punto nodal, el incendio que lesionó de gravedad a Lispector. “Creo que el dolor más grande que pudo haber tenido una escritora es darse cuenta de que su mano derecha, con la que escribe, estaba quemada, inservible.

Ese momento fue terrible de imaginar: qué pudo haber sentido una escritora que por quedarse dormida y provocar el incendio por su adicción al cigarro provocó la herida en su mano. Ese es el inicio de mi novela.

La narradora comentó que leyó las biografías, hizo anotaciones e investigación, pues hay muchos textos que analizan la vertiente literaria de Lispector, pero de su vida los escritos de Moser y Battella son los anclajes.