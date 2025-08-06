Ángel Vargas

Ser sensible y expresar las emociones no es una muestra de debilidad, sino de fortaleza. Bajo esa premisa, la obra Pez globo invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la aceptación emocional en la infancia y el resto de las etapas de la vida.

Escrita por Daniela Arroio y dirigida por Valeria Fabbri y Daniel Ortiz, esta puesta en escena será restrenada en el Teatro Helénico a casi un año de sus primeras presentaciones, como parte de la programación infantil del Centro Cultural Helénico. Las funciones comienzan este fin de semana y hasta el último día del mes, los sábados y domingos a las 13 horas.

La obra celebra la valentía de sentir. Es un texto muy bonito, pero sobre todo muy necesario para las jóvenes audiencias: aborda la relevancia de expresar las emociones; en específico, el atreverse a llorar , explica Daniel Ortiz.

En estos tiempos en los que el llanto sigue siendo mal visto, llorar es un acto de resistencia, de humanidad, de mostrarnos humanos y empáticos ante situaciones que puedan pasarnos a nosotros o a los demás.

En entrevista, el también dramaturgo y actor (San Luis Potosí, 1989) detalla que en esta producción a cargo de la Compañía Me dijo, le dijo, le dije se exploran temas como el bullying, la amistad, la represión emocional y la aceptación, cuestionando estereotipos como que los hombres no deben llorar.

Desafortunadamente, aún existe ese tipo de educación en algunos sectores sociales del país. No se permite a los hombres expresar sus emociones y mucho menos llorar por el tema del machismo, que traemos muy insertado y que considera esa acción como un rasgo de debilidad , señala.

Me parece muy importante abordar estos temas desde los primeros años de vida y plantear a los niños que, contrario a lo que se dicta, expresar los sentimientos y emociones es algo totalmente normal y necesario.

El montaje narra la historia de León, un niño ridiculizado en la escuela por su sensibilidad. Su vida da un giro cuando adopta a Jacinta, un pez globo rescatado de un río contaminado. Mientras el pequeño busca imitar la frialdad de su mascota –que traga agua e infla su cuerpo para evitar sentir–, esa criatura marina descubre la gran valía de las emociones humanas.