Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 4

La Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales (FLIN), a lo largo de sus emisiones, ha apostado a que el impacto producido tanto en las instituciones como en la población en general ayude a cambiar ideologías y conciencias. Sabemos que en México sigue habiendo discriminación a la población indígena, maneras de pensar que ven a sus lenguas como inferiores, incluso referirse a ellas como dialectos , expresa Almandina Cárdenas Demay, coordinadora general de políticas lingüísticas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).

En vísperas de la novena emisión de la FLIN, los días 8, 9 y 10, en tres sedes, la funcionaria apunta que cada vez han colaborado un mayor número de instituciones, no sólo del sector cultura. Este año, por ejemplo, tendremos la presencia de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y la de Educación Pública, como en emisiones anteriores, y otras del ámbito de la justicia. De esta manera muchas instituciones descubren el trabajo del Inali, conocen la importancia de la diversidad lingüística y las acciones llevadas a cabo para promoverla; poco a poco se van volviendo aliados de la causa .

Además del impacto ejercido en las instituciones y la población, la FLIN es un referente para los mismos hablantes y promotores de sus lenguas que se ven representados y visibilizados . Se generan materiales que después les sirven para continuar con sus trabajos de promoción de su lengua y de las políticas a favor del plurilingüismo , indica la especialista en lingüística indoamericana.

Pluriversos

Bajo el lema Pluriversos: mujeres indígenas en el México actual , la edición 2025 de la FLIN conmemora el Año de la Mujer Indígena y se realiza en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032. La amplia y diversa programación gira en torno a las mujeres.

Se presentarán acciones y proyectos de base comunitaria, conversatorios, mesas de diálogo, conferencias, algunas en lengua indígena con interpretación simultánea, así como eventos artísticos, tanto musicales como poéticos, de narrativa, un ciclo de cine de comunidades originarias con una representación mayoritaria de creadoras y expoventa de productos artesanales y de cocina tradicional.