Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 3

Galardonado con el Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón 2025, el artista escénico Rolando Beattie comentó en entrevista que sus creaciones son diversas, pero siempre se enfocan en procesos de investigación y exploración. Me interesan mucho los procesos. He construido por etapas distintas metodologías .

Uno de los retos que se impuso en un momento de su carrera fue crear piezas que podían representarse por separado o al unísono, porque eso exigía un tratamiento espacial temporal energético, poético estético, muy particular y riguroso. También compuse obras con cuatro compañías, con elencos de entre 10 y 14 bailarines que se interpretaron por separado y luego todas juntas, eso fue toda una experiencia , recordó Beattie.

El creador indicó que le gusta ponerse distintos retos relacionados con el espacio y la acción, pensamiento, que es su primera acción física guiada, como si fuese una partitura de pensamiento para que el movimiento no sólo obedezca el lenguaje y las acciones de la escena, sino que provengan de un discurso de un monólogo personal .

La más reciente propuesta escénica del artista, Ceguera-Tienes 2 segundos para pensarlo-2 segundos, es resultado de una profunda exploración de las relaciones humanas, que su agrupación, Rolando Beattie Ensamble Danza Contemporánea, presentará mañana a las 20 horas en el Palacio de Bellas Artes, en el cierre de la Temporada Diversas Danzas: Diversos Cuerpos.

La obra plasma el anhelo y el ansia como motores de una búsqueda incesante del encuentro con el otro, reducida a un dislocado y torpe intento por la incapacidad de ver más allá de sí. La ferocidad como una audacia no revelada, imperceptible, en hibernación, en reposo; como un estigma, irrenunciable , explica su autor.

La pieza será interpretada por nueve bailarines de la compañía fundada en 2005, con sede en Oaxaca de Juárez: Abraham Rodríguez, Armando Estrada, Carla Pais, César Castellanos, Estefanía Olivo, Jezmín Fenochio, Martín González, Miriam García y Zaid González.