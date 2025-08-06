▲ La bailarina estadunidense Annie Rigney se presentará mañana en la función inaugural del FIDCDMX en el Teatro Raúl Flores Canelo del Cenart. Foto Brian Pollock/cortesía de los organizadores

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 3

Con artistas provenientes de Estados Unidos, Argentina, Letonia, El Salvador, Alemania, Puerto Rico, Francia, Dinamarca, Irlanda, Australia, Polonia, Cuba, Canadá y Japón, se realizará el Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México (FIDCDMX), que desde hace 10 años se ha convertido en el punto de intercambio cultural y dancístico más importante del país por la diversidad tanto de lugares como de propuestas que se presentan.

Desde mañana y hasta el día 17 se efectuará el festival en diversos foros de la capital para que el público conozca la danza que se hace del otro lado del mundo y se generen vínculos, además de que los artistas participantes siempre hablan de lo que los circunda o afecta, de lo que los mueve y esto da una pequeña mirada hacia un horizonte global , comentó en entrevista Rodrigo González, codirector junto con Raúl Tamez del encuentro dancístico.

Detalló que desde su origen, el principal objetivo del festival ha sido fomentar el intercambio artístico internacional y difundir la diversidad de lenguajes escénicos innovadores y rigurosos, con un compromiso profundo con el cuerpo y la creación contemporánea.

González agregó que el festival visibiliza a la danza contemporánea en la Ciudad de México y es un gran momento para que el público se acerque, pues en ocasiones la gente no conoce esta disciplina porque sienten que no la entienden o que no les comunica, o sólo han visto propuestas con las que no se conectan y este encuentro es la oportunidad de ver este gran panorama, además de que a las personas les resulta interesante ver a artistas de otros países .