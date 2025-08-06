Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 34
Usuarios, abogados y trabajadores deben sortear a diario diversos obstáculos para acceder a la entrada provisional de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, debido a la colocación de vallas metálicas instaladas en la explanada del búnker por los trabajos de remodelación que se llevan a cabo, a un conjunto habitacional en construcción y a las manifestaciones que complican el libre tránsito en el área.
Igualmente deben evadir macetones gigantes, trafitambos que delimitan las labores de los trabajadores de la construcción, maquinaria pesada como revolvedoras y grava sobre la banqueta; aunado a que personas que acuden en bicicleta o motocicleta a la dependencia, las dejan estacionadas en la zona.
Señalización confusa
Aunque en el inmueble hay señalamientos en los cuales se indica que por un lado es la entrada de visitantes y por otro de personal, suele haber confusiones al accesar, pese a que hay al menos cuatro policías que apoyan para evitar aglomeraciones y piden a los empleados mostrar su credencial.
De acuerdo con fuentes consultadas, la intervención en el inmueble forma parte de los trabajos de remozamiento de la planta baja de la institución –que ha sido vandalizada en varias ocasiones–, a fin de garantizar espacios más seguros y funcionales. Las labores se iniciaron en julio y se prevé que concluyan en diciembre.
En otro tema, ayer los colectivos Luciérnagas y Tonantzin bloquearon avenida Río de la Loza y Doctor José María Vertiz para exigir la búsqueda de una niña de 13 años de edad y justicia por un caso de violación a una menor de tres años. Las inconformes señalaron que a pesar de que ya se inició una carpeta por desaparición en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas, y Adolescentes, la fiscalía no ha emitido la ficha de búsqueda.