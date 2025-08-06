Nayelli Ramírez Bautista

Usuarios, abogados y trabajadores deben sortear a diario diversos obstáculos para acceder a la entrada provisional de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, debido a la colocación de vallas metálicas instaladas en la explanada del búnker por los trabajos de remodelación que se llevan a cabo, a un conjunto habitacional en construcción y a las manifestaciones que complican el libre tránsito en el área.

Igualmente deben evadir macetones gigantes, trafitambos que delimitan las labores de los trabajadores de la construcción, maquinaria pesada como revolvedoras y grava sobre la banqueta; aunado a que personas que acuden en bicicleta o motocicleta a la dependencia, las dejan estacionadas en la zona.

Señalización confusa

Aunque en el inmueble hay señalamientos en los cuales se indica que por un lado es la entrada de visitantes y por otro de personal, suele haber confusiones al accesar, pese a que hay al menos cuatro policías que apoyan para evitar aglomeraciones y piden a los empleados mostrar su credencial.