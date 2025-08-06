Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 34
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que en lo que va del año ha detenido a 508 farderos, quienes han intentado sustraer mercancía de diferentes tiendas con valor total de 3 millones 56 mil 584 pesos.
Estas detenciones las han realizado elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes prestan servicios de vigilancia en tiendas departamentales, supermercados, tiendas de autoservicio y clubes de almacén, lugares utilizados por estos delincuentes para intentar robar los productos.
De enero a julio de 2025, periodo analizado por la policía capitalina, los oficiales desplegados en distintas tiendas de la zona metropolitana del valle de México lograron dichas aprehensiones, por lo que fueron consignados ante el Ministerio Público.
La policía capitalina recordó detenciones relevantes, como la ocurrida en febrero en las inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde una ciudadana venezolana sustrajo una bolsa de dama cuyo costo superaba 25 mil pesos.
En abril, la PBI detuvo en Coyoacán a una mujer que pretendía llevarse diversas playeras deportivas valuadas en 36 mil pesos; en mayo, una mujer y un hombre fueron detenidos, también en dicha demarcación, cuando pretendían retirar de una tienda departamental diversos artículos con valor de 25 mil pesos.
En junio, un hombre que pretendía retirar mercancía valuada en 30 mil pesos fue detenido en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que agredió a un oficial de la PBI.
En julio, una mujer quiso retirar mercancía de una tienda departamental ubicada en la alcaldía Benito Juárez, misma que estaba valuada en más de 73 mil pesos.
Otra detención se realizó cuando un hombre fue detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo, al retirar de una tienda una réplica de una escultura surrealista con valor superior a 14 mil pesos.