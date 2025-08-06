Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 34

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que en lo que va del año ha detenido a 508 farderos, quienes han intentado sustraer mercancía de diferentes tiendas con valor total de 3 millones 56 mil 584 pesos.

Estas detenciones las han realizado elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes prestan servicios de vigilancia en tiendas departamentales, supermercados, tiendas de autoservicio y clubes de almacén, lugares utilizados por estos delincuentes para intentar robar los productos.

De enero a julio de 2025, periodo analizado por la policía capitalina, los oficiales desplegados en distintas tiendas de la zona metropolitana del valle de México lograron dichas aprehensiones, por lo que fueron consignados ante el Ministerio Público.

La policía capitalina recordó detenciones relevantes, como la ocurrida en febrero en las inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde una ciudadana venezolana sustrajo una bolsa de dama cuyo costo superaba 25 mil pesos.