Alejandro Cruz Flores y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 33

En enero de 2026 comenzarán los trabajos de rehabilitación de la línea A del Metro, la cual requiere de una intervención a fondo, señaló la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

En conferencia de prensa, explicó que se está por elaborar el proyecto ejecutivo de las obras a realizar, lo cual llevará lo que resta del año.

Reiteró que en la ejecución de los trabajos se tendrá el apoyo del gobierno federal, y adelantó que se tendrán que cerrar algunas estaciones.

La titular del Ejecutivo local dijo que se trabaja en coordinación con el gobierno de la República para que ellos nos ayuden a la obra que se requiere , pero por tratarse de una intervención tan grande, será hasta enero del próximo año cuando se puedan iniciar los trabajos.

Ello, pese a que en los dos meses recientes se ha tenido que suspender el servicio en distintas estaciones de la línea A, que va de Pantitlán a La Paz, por distintos motivos, como problemas en catenarias e inundaciones.

Por otra parte, el gobierno capitalino reportó concluidos los trabajos de rehabilitación de vías y sistemas de control de las estaciones Juanacatlán y Tacubaya de la línea 1, así como el traslado de los dos últimos trenes adquiridos para este corredor, desde la planta en Querétaro de la empresa China CRRC a los talleres de El Rosario, según el informe sobre los avances, estado y resultados del proyecto de prestación de servicios a largo plazo denominado Modernización integral de trenes, sistema de control y vías de línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo, correspondiente al periodo enero-junio.