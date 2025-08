Alonso Urrutia y Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Martes 5 de agosto de 2025, p. 4

En referencia a la publicación de un reportaje en The New York Times sobre la controvertida permanencia de Adán Augusto López al frente de la bancada de los senadores de Morena por la designación de Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad de Tabasco ahora vinculado al crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que sobre este caso y cualquier otro: no vamos a cubrir a nadie, pero tiene que haber investigaciones. No es un asunto subjetivo que a la Presidenta se le ocurra, tiene que haber una investigación que determine si alguna persona es presuntamente responsable de algún delito .

Destacó que tanto en México como en Estados Unidos hay gente que quieren que la relación entre ambos países no sea buena y pretenden profundizar diferencias incluso, en algunos casos, con información imprecisa o que no es verídica. Citó el caso de la presunta lista de gobernantes mexicanos por un pretendido vínculo con el crimen organizado, afirmación desmentida por la embajada estadunidense en el país.