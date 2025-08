Ap

La Jornada

Martes 5 de agosto de 2025

El Tribunal Superior de Bogotá negó ayer conceder de inmediato la libertad del ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), luego de que le fue impuesto el arresto domiciliario por una condena de primera instancia por soborno a testigos y fraude procesal. La defensa del ex mandatario ultraderechista solicitó dejar sin efecto una orden de detención mediante un mecanismo de amparo, al alegar que se vulneraron los derechos de presunción de inocencia, libertad y debido proceso al ordenar su detención. La semana pasada la jueza Sandra Heredia condenó a Uribe a 12 años de prisión, con el beneficio del arresto domiciliario, al concluir que instigó a un abogado para que ofreciera dádivas a testigos con el fin de que negaran los presuntos vínculos del ex gobernante con antiguos paramilitares. En la imagen, Uribe al salir de la corte el 10 de febrero pasado.