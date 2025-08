Trump entiende bien eso y usa la energía como arma, no sólo para lograr concesiones en los tratos arancelarios, sino para lograr que los sectores que consideran estratégicos terminen en EU. Ejemplo de esto en Europa es ASML, la fábrica de equipo de litografía para fabricar semiconductores más avanzada del planeta. Trump y Biden han ofrecido mucho para que poco a poco se vayan relocalizando en EU; no lo han logrado. Probablemente parte de los 600 mil millones de dólares en inversiones de la UE en EU se exigirá que sean en ese sector.

Todo eso no sería posible si la energía no proveyera un arma de dependencia asimétrica, la cual puede ser usada para paralizar una economía por completo. Claro que esa posición no pasó de la noche a la mañana. Europa lleva al menos 40 años poniéndose la soga al cuello adoptando medidas que van en contra de toda lógica. Privatización de empresas estatales de energía, cierre de campos de producción local como los del mar del Norte y Gronigen, e instalación y migración masiva a sistemas eléctricos dominados por intermitentes cerrando reactores nucleares. La venta de activos estratégicos ha dejado a los países de la UE en desventaja total, sin forma de reaccionar más que lo que el mercado diga . La UE lo sabe y en septiembre de 2024, Mario Draghi emitió el reporte de El futuro de la competitividad europea, donde advertía del peligro de la dependencia en sectores como el alimentario y el energético, y llamaba a una planificación centralizada de la UE para coordinar esfuerzos y aumentar la producción local, la soberanía energética, tecnológica y alimentaria del continente; el mercado, decía, no resolvería nada, creer en él era un grave riesgo a la productividad y seguridad económica de la región. Ahora vemos que harán lo contrario, incluso permitieron la entrada total de productos agroalimentarios de EU, error brutal, dado que, al contrario de la narrativa de libre mercado es el sector históricamente más subsidiado y apoyado por el gobierno de EU.

Sin duda, ahora pensamos: y México ¿cómo está? México dejó de ser soberano energéticamente en 2014, gracias a las pésimas políticas neoliberales, ahora importa 21 por ciento del total de su energía consumida, en especial gas natural y productos refinados como gasolina y diésel, principalmente de EU. Pero México tiene algo que los demás países no, además de una producción local de casi 80 por ciento de su consumo, y es empresas estatales que permiten flexibilidad en la respuesta ante posibles crisis. Lo vimos en 2021, cuando una tormenta invernal detuvo el suministro de gas natural a México. Mientras las compañías privadas dejaron de generar electricidad, la compañía estatal rápidamente cambió el combustible que utilizaban las centrales y eso permitió restablecer el servicio. Esa flexibilidad es impensable sin empresas estatales. Es por eso que parte central del proyecto de nación es y ha sido fortalecerlas. Su importancia va más allá de sólo el valor de sus bienes y servicios: son un mecanismo importantísimo en este nuevo mundo que se rige por las reglas de la dependencia asimétrica.

X: @aloyub