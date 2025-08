Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Lunes 4 de agosto de 2025, p. 12

En Latinoamérica y el Caribe prevalece la feminización de la pobreza , ya que por cada 100 hombres en situación de pobreza, hoy tenemos 121 mujeres en esa condición , planteó Cecilia Alemany, directora regional adjunta de ONU Mujeres.

Añadió que en la región tres de cada 10 personas están la pobreza, y una de cada 10 la experimentan en su vertiente extrema. Asimismo, la incidencia de esta condición es más alta en mujeres que en hombres y la brecha se amplía entre los 25 y 44 años de edad, lo que coincide con la edad reproductiva y cuando la carga de cuidados es mayor.

En el Taller para periodistas y comunicadores: XVI Conferencia Regional sobre la Mujeres de América Latina y el Caribe, Alemany resaltó que la incidencia de pobreza es también más elevada en mujeres jóvenes, indígenas, afrodescendientes y habitantes de zonas rurales.

En vísperas de dicha conferencia, que se realizará del 12 al 15 de agosto en la Ciudad de México, agregó que el hecho de que las mujeres no tengan ingresos propios no sólo las condena a seguir en pobreza, sino también les impide salir de situaciones violentas.