Me traen al bebé mal, llora y llora, hasta se pone morado, puja para hacer del dos, pero no puede , cuenta y asegura que los padres muchas veces los llevan al médico, pero no son atendidos, por lo que prefieren acudir con ella. Primero me pongo a sobar la barriga del bebé, aunque llore, se siente su pancita como si fuera una piedrita .

El procedimiento comienza desnudando al bebé para después colocarlo boca abajo. Le sobo tantito su espalda y le meto la punta del termómetro por donde hacemos del dos, despacito. Hago como una crucecita por dentro con el termómetro y hasta me empuja la mano cuando viene con toda su fuerza. El bebé grita y se va todo el aire y la popó .

María Magdalena comenta que muchas familias quedan en deuda con ella tras el parto, pues no le pagan por sus servicios. A ella no le importa, pues las recibe en el siguiente embarazo. Cuando acuden nuevamente les recuerda la deuda de la atención anterior. Las personas aseguran que le pagarán, pero se alivia, y se les olvida. Yo no voy a andar cobrando a sus casas, ya están grandes, ya saben a dónde deben .

Si es niño, el costo es mayor

Según las tablas de cobranza en las localidades de la sierra de Hidalgo, comenta María, el costo de atención cuando nace una niña es de 400 pesos, mientras el de un niño cuesta 500, debido a la cultura patriarcal que prioriza a los varones.

Para la Secretaría de Salud (Ssa), la medicina indígena tradicional es un conjunto de saberes alrededor de la salud y la enfermedad de los pueblos indígenas, que han sido acumulados y organizados a lo largo de su historia. Dice que el trabajo de las parteras rurales en México es indispensable en las comunidades donde predominan las lenguas indígenas, ya que las madres se sienten identificadas y confiadas al poder comunicarse de manera más efectiva con quien las atiende desde el inicio del embarazo, el parto y el posparto, por lo que desarrollan una atención integral con las mujeres de su comunidad.