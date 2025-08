De La Redacción

Ex consejeros y ex magistrados electorales pidieron que la eventual reforma comicial del gobierno federal garantice el apego a los más altos estándares de integridad , y llamaron a un diálogo nacional para que sea producto de un consenso.

Sobre las consejerías y magistraturas electorales, se pronunciaron por que sean designados en el Congreso, y no por voto popular, con perfiles en los que prevalezca la experiencia, el conocimiento, la imparcialidad y la técnica .