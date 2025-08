A

pesar de que futbolistas, técnicos y directivos tienen prohibido criticar a la Leagues Cup, a cuentagotas brotan expresiones contra ese torneo, ideado por la avaricia de los dirigentes –tanto de la MLS (Liga del vecino país del norte) como de la Federación Mexicana de Futbol–, que lo encajaron con calzador en el calendario. Antonio Mohamed, timonel del Toluca, protestó por las canchas en mal estado, y Javier Aquino, jugador de Tigres, resaltó que es injusto, porque sólo los equipos estadunidenses son locales: Nunca ha sido equitativo , dijo el oaxaqueño… El estratega del Inter Miami, Javier Mascherano, reprochó la designación de un árbitro mexicano en su juego contra Necaxa… y eso que su equipo es el usualmente favorecido porque tiene a Messi.

El circo de este certamen incluye cambio de reglas. Afanados en garantizar un espec-táculo estilo americano, donde haya un ganador y lluvia de goles, decidieron que si el empate prevalece tras los 90 minutos reglamentarios, se dé paso a los penales que otorgan al vencedor no tres puntos, sino 2 (que manden su propuesta de modificación a la FIFA y verán cómo se doblan de risa las ligas europeas)… Asimismo, en otras ediciones algunos futbolistas se han lesionado por canchas en malas condiciones y hoy priva el resquemor. No faltan diversos inconvenientes, como largas esperas en aeropuertos que exasperan a los futbolistas habituados a mimos. Fue el caso de Tigres al quedarse varado en Houston.

Previsoras, la MLS y la FMF impusieron ley mordaza : queda prohibido inconformarse o criticar el certamen so pena de ganarse un castigo, una multa que puede llegar a los 50 mil dólares. Claro, los genios organizadores siempre estuvieron conscientes de que la Leagues Cup sólo podía generar inconformidad y molestia entre los involucrados, pero el negocio manda. Aquí el objetivo no es que el futbol mexicano progrese enfrentando a un rival superior, como cuando participaba en la Copa Libertadores; se trata, lisa y llanamente, de ganar dinero. No obstante, los dirigentes podrán vigilar a sus afiliados, pero no a la afición, los estadios lucen a medio aforo, las entradas no son lo esperado.

Y mucho menos pueden controlar a malandros que bajo el anonimato lanzan insultos y graves amenazas en redes sociales, como las vertidas sobre la árbitro Katia Itzel, quien tuvo una polémica actuación en el partido Rayados-Cincinnati… La mayoría de los silbantes se equivoca, no se diga el VAR; además, el Monterrey y la Leagues Cup no se llevan, son como agua y aceite. En aquellas canchas ha sufrido varias bajas por lesión: Germán Berterame, Rodrigo Aguirre, Sergio Canales… El cuadro neoleonés tuvo una floja presentación el jueves frente a los de Ohio, rezumó desgano y desinterés. Para colmo, a su técnico Domenec Torrent lo tienen en la mira, pues en la edición anterior, con el Atlético San Luis, se ganó una multa al cuestionar la situación ventajosa de los equipos locales.