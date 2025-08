▲ El ex fiscal especial Jack Smith, quien estaba a cargo de los casos criminales contra Donald Trump por su intento de revertir los resultados electorales de 2020, ahora se encuentra bajo investigación federal acusado de politizar su trabajo. Foto Ap

onfesión: prometí no regresar una vez más al tema del jefe del faro de la democracia , pero es que cada semana –cada día, cada hora– hay otra erupción absurda con consecuencias potencialmente obscenas para muchos, a veces hasta para el planeta entero.

Una selección de los titulares de los días recientes que ofrecen sólo una idea del apagón del faro:

Trump ordenó el despido de la jefa de la Oficina de Estadísticas Laborales, agencia federal independiente, por registrar en su informe oficial mensual el debilitamiento del mercado laboral, indicador clave sobre la salud de la economía. El presidente acusó, sin ninguna prueba, que la alta funcionaria con más de 20 años en el gobierno federal, había publicado un informe falsificado , y proclamó que la buena noticia es que a nuestro país le va genial .

El mandatario ordenó que dos submarinos nucleares fueran posicionados más cerca a Rusia para responder a una publicación en X de un ex presidente ruso que se atrevió a recordarle al estadunidense que su país tiene armas nucleares también. Trump advirtió que las palabras son muy importantes y frecuentemente pueden llevar a consecuencias no intencionadas. Espero que esto no será una de esas instancias .

La entidad federal de medios públicos, Corporation for Public Broadcasting, dejará de operar por los recortes ordenados por Trump, cumpliendo con un viejo deseo de la derecha para cerrar o debilitar cientos de estaciones públicas de la cadena National Public Radio, y su contraparte de televisión pública, PBS.

En el sector de medios privados, un alto funcionario de Trump anunció que la empresa Paramount, dueña de la cadena nacional de televisión CBS, instalará un monitor de perjuicios de sus noticieros, que reportará directamente al presidente de Estados Unidos.

El ex fiscal especial Jack Smith, quien estaba a cargo de los casos criminales federales contra Trump por su intento de revertir los resultados electorales de 2020 y por mantener sin permiso documentos de seguridad nacional en su mansión en Florida, ahora se encuentra bajo investigación federal acusado de politizar su trabajo.