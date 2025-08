El mayor ganador es Trump , dijo Alan Wolff, ex funcionario comercial de Estados Unidos y subdirector general de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Apostó a que podría llevar a otros países a la mesa de negociaciones con base en amenazas, y lo logró de manera dramática , señaló.

Apenas seis meses después de regresar a la Casa Blanca, Trump demolió el antiguo orden económico global, basado en reglas acordadas. En su lugar está un sistema en el que el republicano mismo establece las reglas, utilizando el enorme poder económico de Estados Unidos para castigar a los países que no acepten acuerdos comerciales unilaterales y extrayendo enormes concesiones de los que sí lo hacen.

Finalmente, algunos de ellos lo hicieron, cediendo a las demandas del mandatario norteamericano, entre ellos Reino Unido, la Unión Europea, Japón, Pakistán, Corea del Sur, Vietnam, Indonesia y Filipinas, que también hicieron acuerdos con el mandatario y acordaron aranceles elevados.

Los países que no se doblegaron fueron golpeados con más violencia, como Brasil, que enfrenta una tarifa de 50 por ciento, en gran parte porque a Trump no le gusta la forma en que el actual gobierno trata al ex presidente Jair Bolsonaro, sin importar el superávit comercial frente a ese país desde 2007.

Canadá, vecino y aliado de larga data, pagará aranceles de 35 por ciento, luego de que Trump se quejara que no hace lo suficiente para detener el tráfico de fentanilo y tras anunciar que reconocerá a un estado palestino. Suiza fue golpeada con un impuesto de importación de 39 por ciento, incluso más alto que el 31 por ciento que el republicano anunció el 2 de abril.

Pegó también a empresas importadoras de su país

Trump presenta sus aranceles como un impuesto a los países extranjeros, pero en realidad los pagan las empresas importadoras en Estados Unidos, que intentan trasladar el costo a sus clientes a través de precios más altos.

Los economistas de Goldman Sachs calculan que los exportadores extranjeros han absorbido sólo una quinta parte de los crecientes costos provocados por los aranceles, mientras que los estadunidenses y las empresas nacionales han asumido la mayor parte de la carga.

Walmart, Procter & Gamble, Ford, Best Buy, Adidas, Nike, Mattel y Stanley Black & Decker han aumentado sus precios debido a los aranceles.

Este es un impuesto al consumo, por lo que afecta desproporcionadamente a quienes tienen ingresos más bajos , dijo Appleton.