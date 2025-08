Elba Mónica Bravo y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 3 de agosto de 2025, p. 27

En el primer diálogo territorial para analizar la gentrificación, convocado por el gobierno local, residentes las colonias Condesa, Hipódromo, Hipódromo-Condesa y Roma expresaron un ¡ya basta! a las violaciones al uso de suelo que han permitido autoridades centrales y de la alcaldía Cuauhtémoc en las construcciones, así como poner fin al alza de precios en la vivienda y renta; además, apremiaron a resolver problemas como hundimientos, drenaje insuficiente y desabasto de agua.

El foro, que se realizó en el Parque España, se prolongó por más de cuatro horas con la participación de casi 50 ciudadanos que expusieron que rentan sus viviendas en alguna plataforma, por lo que rechazaron las reformas a la Ley de Turismo que sólo les permite alquilarlas seis meses al año.

Reprocharon a las autoridades que se quiera negar el ingreso que logran con rentas de estancia corta, ha servido para pagar mi vida y la de mi familia, para salir del bache cuando no hay dinero .