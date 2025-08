Apremian a devolver estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México:

Académicos, veteranos del Consejo Nacional de Huelga, del M68, estudiantes, escritores y vecinos de la colonia Tabacalera dirigimos a usted esta denuncia ciudadana. Profundamente indignados manifestamos nuestro rechazo al ilegal retiro de las esculturas de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara de la plaza de San Carlos en la alcaldía Cuauhtémoc.

Llegamos al hartazgo porque la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega mandó quitar las efigies del lugar emblemático donde comenzó la aventura que llevó al triunfo de la revolución cubana.

¡El patrimonio no se subasta!, es una ilegalidad tal propuesta de Rojo de la Vega, eso lo dijo usted y lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público de la Ciudad de México establece que los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables; mientras no cambie su situación jurídica no podrán ser objeto de disposición alguna.

El retiro de las estatuas fue ilegal, toda vez que no fue aprobada por el comité de monumentos y obras artísticas en espacios públicos, como se indica en el acuerdo de creación de dicho organismo.

En virtud de lo anterior y, conforme a derecho, solicitamos voluntad política para que las representaciones de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara sean reinstaladas en la plaza de San Carlos.

Tamara Barra, Paloma Gamba, Eugenia Espinosa, F. Ernesto Martínez Marcué, Francisco Pérez Arce, Pablo Moctezuma Barragán, Adalberto Santana, Benito Collantes, Enrique Sevilla, Carlos Perzabal, Pedro Castillo, Arturo Robles, Juan José Dávalos, Alonso Collantes, Jimena Perzabal y Marco Guarneros

Saluda iniciativas para terminar con la hambruna en Gaza

Acontecimientos como la iniciativa del gobierno de Reino Unido en reconocer en septiembre el Estado palestino y que el gobierno de México en el Consejo de la ONU cuestione que Israel utilice el hambre como una arma en el conflicto de la franja de Gaza son propuestas positivas, no sólo para acabar con el genocidio en el enclave, sino para terminar con la llamada hambruna masiva que se vive en el territorio de conflicto.

El ejército israelí lleva 60 mil personas asesinadas, a lo cual hay que sumar otros 140 palestinos muertos por hambre en tan sólo 36 horas. La escasez de alimentos masiva ha provocado entre la población niveles asombrosos de desesperación, muertes por inanición, madres y niños angustiados, intentos de suicidio por extenuación y, sobre todo, la gran soledad de un pueblo que todavía no sabe cuánto tiempo subsistirá en estado de desplazamiento forzado después de vivir sistemáticamente el terrorismo y ocupación israelí.