Reconoció que la incertidumbre generada no sólo en México, sino en el mundo, por los amagos de aranceles tiene su impacto, pero “el plan que desarrollamos está rindiendo efectos y va a ser todavía mayor el próximo año.

Entonces, es positivo; pasa de menos a más. A algunos no les gusta porque los adversarios políticos quisieran que a México le fuera mal; pero no, no le va a ir mal, porque nuestro modelo funciona, ya se demostró durante seis años y lo estamos demostrando ahora.

Sheinbaum presentó una gráfica que preparó la Secretaría de Hacienda sobre la evolución del PIB, y detalló que si bien para el segundo trimestre se esperaba un crecimiento de 0.4 por ciento, fue de 0.7 puntos porcentuales.