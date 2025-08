Estados Unidos, por su parte, se ha movido en la dirección opuesta desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero. Una vez más, Trump ha dejado en claro que le encantan los aranceles y que aborrece el estado de derecho, incluso al violar el acuerdo comercial que hizo con México y Canadá en su primer mandato. Y ahora, haciendo caso omiso de la Constitución estadunidense, que otorga al Congreso la autoridad exclusiva para crear impuestos –y los aranceles no son más que un impuesto particular sobre las importaciones de bienes y servicios–, ha amenazado con implantar un arancel de 50 por ciento a Brasil a menos que detenga el enjuiciamiento de Bolsonaro.

Pero si bien Estados Unidos muchas veces no ha practicado lo que predicaba, ahora no hace ni una cosa ni la otra. El presidente Donald Trump y el Partido Republicano se han encargado de ello.

Trump no hizo más que violar el estado de derecho al insistir en que Brasil, que se ha adherido a todas las exigencias del debido proceso en el enjuiciamiento de Bolsonaro, hiciera lo mismo. El Congreso nunca ha promulgado aranceles como instrumento para inducir a los países a obedecer los dictados políticos de un presidente, y Trump no pudo citar ninguna ley que le diera siquiera una excusa para justificar sus acciones inconstitucionales.

Lo que está haciendo Brasil contrasta notablemente con lo ocurrido en Estados Unidos. Si bien el proceso legal avanzó con lentitud, pero con prudencia para pedir cuentas a quienes habían participado en la insurrección del 6 de enero, inmediatamente después de su segunda investidura Trump utilizó su facultad de indulto presidencial para perdonar a todos los que habían sido debidamente condenados, incluso a los más violentos. La complicidad en un ataque que dejó cinco muertos y más de 100 policías heridos no constituyó un delito.

Al igual que China, Brasil se ha negado a someterse al acoso de Estados Unidos. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó la amenaza de Trump de chantaje inaceptable y añadió: Ningún extranjero va a darle órdenes a este presidente .

Lula ha defendido la soberanía de su país no sólo en el terreno comercial, sino también en la regulación de las plataformas tecnológicas controladas por Estados Unidos. Los oligarcas tecnológicos estadunidenses utilizan su dinero e influencia en todo el mundo para tratar de obligar a los países a que les den vía libre para implementar sus estrategias de maximización de beneficios, lo que inevitablemente causa enormes daños, incluso al servir como canal de desinformación.

Al igual que en las elecciones recientes en Canadá y Australia, Lula obtuvo un impulso nacional gracias a Trump, ya que los brasileños rechazaron a la administración estadunidense y se unieron en torno a él. Pero no fue eso lo que motivó a Lula a adoptar su postura. Fue una creencia genuina en el derecho de Brasil a implementar sus propias políticas sin injerencia extranjera.

Bajo el liderazgo de Lula, Brasil ha optado por reafirmar su compromiso con el estado de derecho y la democracia, incluso cuando Estados Unidos parece estar renunciando a su propia Constitución. Cabe esperar que otros líderes de países grandes y pequeños demuestren una valentía similar frente al acoso del país más poderoso del mundo. Trump ha socavado la democracia y el estado de derecho en Estados Unidos, quizá de forma irreparable. No debemos permitir que lo haga en ningún otro lugar.

* Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, fue economista jefe del Banco Mundial y presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos; es profesor de la Universidad Columbia y autor, más recientemente, de The Road to Freedom: Economics and the Good Society (W. W. Norton & Company, Allen Lane, 2024).

Copyright: Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org