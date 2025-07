Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de julio de 2025, p. 13

Surgen más problemas para Morena en el Senado, ahora con la acusación del legislador del PVEM Luis Armando Melgar de que integrantes del partido guinda están detrás de una campaña mediática en su contra, encaminada a desviar la atención de la corrupción y los nexos de varios personajes de la 4T con el crimen organizado .

Estas fricciones cobran relevancia, pues sin el senador Melgar, Morena y aliados pasarían de 87 a 86 integrantes, apenas la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales y nombramientos.

En un mensaje publicado en X, el senador Melgar afirma que realizó un viaje a Inglaterra, el cual pagó con su patrimonio personal y no utilizó recursos públicos, “a lo que sí acuden militantes, funcionarios y líderes de Morena. Jamás he pregonado una austeridad hipócrita. Hay ratas como Rutilio Escandón y todo el grupo Tabasco, robando a más no poder. No somos iguales, no distraigan al pueblo bueno”.