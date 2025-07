Periódico La Jornada

Miércoles 30 de julio de 2025, p. 22

¡Basta ya! La franja de Gaza está incomunicada, no hay alimentos ni agua potable, no hay atención médica, los niños no van a la escuela, la vacunación fue bloqueada y el ingreso de ayuda humanitaria obstaculizado. El hambre se sumó al arsenal de guerra israelí. Y ahora los gazatíes están muriendo de inanición.

Rosa Yolanda Villavicencio, canciller interina de Colombia, durante un discurso en la Conferencia Internacional de Alto Nivel para el Arreglo Pacífico de la Cuestión Palestina de la ONU

“Son asesinatos a plena luz del día y los están perpetrando nuestros gobiernos: los estadunidenses, los británicos, los franceses… Los cometen frente a nuestros ojos y no lo vamos a tolerar. Esto no es una guerra, es un genocidio.”