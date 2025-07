Recientes estudios realizados por la London School of Economics refutaron las cifras que emitieron las autoridades palestinas, al asegurar que son significativamente inferiores a las reales, ya que el número verdadero podría rondar 100 mil decesos.

Ap, Afp, Europa Press y The Independent

Ap, Afp, Europa Press y The Independent

Hamas afirmó que la escasa ayuda humanitaria que entró al enclave durante la pasada jornada fue saqueada, debido al caos que la ocupación israelí perpetúa sistemática y deliberadamente para privar a la población del acceso a alimentos como parte de su estrategia de caos y hambruna .

En contraparte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó al movimiento islámico de manipular cifras e imágenes para fomentar la percepción de una crisis en el territorio ocupado, mientras el canciller israelí, Gideon Saar, aseguró que no cederán ante la presión internacional de poner fin a la ofensiva contra Gaza ni aceptar la creación de un Estado palestino .

Hamas condenó los comentarios del ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, y los calificó de amenaza explícita de continuar los crímenes de genocidio y desplazamiento forzado, luego de que el funcionario afirmó que Tel Aviv está más cerca que nunca de reconstruir una parte integral de la tierra de Israel con la construcción del asentamiento ilegal de Gush Katif en Gaza.

La declaración del movimiento de resistencia se produce después de que Haaretz informó que Netanyahu había presentado una propuesta al gabinete de seguridad para anexar partes de la franja en un esfuerzo por evitar la renuncia de Smotrich.

El activista palestino Awdah Muhammad, colaborador en la grabación del documental No other land, ganador del Oscar 2024, fue asesinado a tiros por Yinon Levi, un colono israelí que fue sancionado por la administración del ex presidente demócrata Joe Biden por actos violentos contra civiles palestinos.

Sin embargo, las sanciones que fueron levantadas en enero de este año tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.