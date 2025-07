Formados en 1979 por McDonald, The Bollock Brothers alcanzaron la fama con su versión en inglés de la canción Harley David (Hijo de Puta) del músico francés Serge Gainsbourg. Otras publicaciones notables incluyeron su canción original La lenta remoción de la oreja izquierda de Vincent van Gogh, que contó con Martin Glover de la banda Killing Joke.

En 1983, lanzaron una versión de portada del álbum de los Sex Pistols Never Mind the Bollocks, con Michael Fagan, el hombre que entró dos veces en el Palacio de Buckingham el año anterior. Lanzaron nueve álbumes, incluyendo su debut The Last Summer y The Prophecies of Nostradamus de 1987. Su última producción de estudio, Last Will and Testament (2009), dedicada a su tecladista de mucho tiempo, Big Mark Humphries, quien falleció el 31 de marzo de 2008.

Se informó que McDonald estaba trabajando en nueva música antes de su muerte. Se le han rendido homenajes en las redes sociales.