Miércoles 30 de julio de 2025, p. a12

La Leagues Cup, creada en 2019 por la Liga Mx y MLS, responde de forma provisional a preguntas que interesan más al futuro del futbol mexicano que al propio torneo. Las más recurrentes tienen que ver con el crecimiento de Estados Unidos en un depor-te de poca tradición para sus aficionados. Sin importar los cambios reglamentarios y la saturación de partidos, las victorias de clubes como el campeón Toluca sobre el Columbus Crew, vigente monarca del certamen binacional (4-2 en penales, 2-2 en el tiempo regular), son celebradas como otra prueba de que existe una línea divisoria todavía muy marcada entre las dos naciones.

Desde antiguas eliminaciones mundialistas hasta encuentros directos organizados por Concacaf, la rivalidad que existe de uno y otro lado de la frontera es la misma. Los Diablos encontraron tarde su mejor ensamblaje en el Lower Field de Ohio, pero cuando lo hicieron, la ventaja de dos goles del local Columbus se vino abajo. El portugués Paulinho se encargó de dar alcance (71 y 80) a los tantos que Diego Rossi (11, de penal) y Maximilian Arfsten (48), en un primer tiempo muy favorable, marcaron para irse arriba en el marcador. Casi en jugadas idénticas, el goleador de los escarlatas definió como mejor sabe en el área grande de los de casa.

La reacción del también Campeón de Campeones de la Liga Mx apagó el ímpetu del actual defensor de la corona de la Leagues Cup. Con el empate en los 90 minutos, la definición reglamentaria de los penales finiquitó la gran remontada de los mexicanos. Alexis Vega, Jesús Gallardo, Marcel Ruiz y Helinho acertaron los remates desde el manchón de penal, mientras el portero Luis Manuel García atajó dos de los cobros de los estadunidenses. Rossi, autor del primer tanto, terminó con un par de cobros errados en todo el encuentro, uno de ellos en el tiempo regular.

En territorio canadiense, el León no pudo seguir la misma inercia frente al Montreal, con el que empató 1-1 y cayó posteriormente 7-6 desde los once pasos. Pero el que sí lo hizo en Nueva Jersey fue el Puebla, uno de los equipos con menor puntaje en el arranque de la Liga Mx. La Franja sorprendió al New York City FC 3-0 con anotaciones de Juan Manuel Fedorco (2), Emiliano Gómez (38) y Owen González (87) en el Red Bull Arena.