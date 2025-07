Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de julio de 2025, p. 2

La bailarina y coreógrafa italo-mexicana Rossana Filomarino (Roma, 1945) recibirá un homenaje con motivo de los 35 años de su compañía DramaDanza, sus seis décadas de haber llegado a México, además de su cumpleaños 80. Para la ocasión, repondrá la coreografía Migrantes, estrenada hace cinco años en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, donde se efectuará la función el sábado.

Migrantes, una coproducción de DramaDanza y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), sólo se bailó en 2020. Involucra a 15 bailarines profesionales, así como una veintena de estudiantes de danza de las escuelas del Inbal y personas que participan de manera voluntaria, algo difícil de mover .

El plato fuerte de la noche se acompañará con un fragmento de una pieza emblemática de la compañía, Sol de viento, estrenada en 1995, con el entusiasmo que le generó conocer la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, señala Filomarino. En este dueto aparecen los dioses que crean el mundo, se aparean y luego mueren.

Para la coreógrafa, la migración es uno de los grandes problemas contemporáneos que afectan a todo el mundo y a México en particular: no pretendo resolver el problema ni es tarea de la obra de arte; sin embargo, sí me enoja mucho el racismo y el odio que se generan en contra del otro, al que no es igual a mí. Ese fue el primer impulso. Sólo pretendo compartir mi sentir, aunque de una manera poética por medio de los cuerpos en movimiento y la organización en el espacio .

Es decir, “crear imágenes y un lenguaje que exprese las emociones que todos sentimos de asombro, ira, indignación, ante este fenómeno y ante las vejaciones de los derechos humanos de los migrantes. Todo eso trato de ponerlo de una manera ‘hermosa’, aunque el tema sea muy duro. La obra es muy dura en su contenido. Pretendo que el espectador entienda un poco más el dolor y el sufrimiento de estas personas que no tienen nada, sólo un camino que recorrer, con una esperanza al final, que muchas veces no se realiza”.