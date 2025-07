El agua y el consumo de electricidad no pueden seguir tratándose por separado. Debemos construir soluciones con rigor técnico y sentido social para garantizar el derecho humano al agua y soñar una transición energética justa , dijo previo a un foro donde se abordará el tema, el jueves en Guadalajara.

Samaniego, ex secretario del Agua en Baja California, resaltó que el país no ha logrado garantizar el derecho humano al agua y el problema es tal que, en cifras, más de 10 millones de personas no cuentan con agua potable, fenómeno que se acentúa en zonas rurales, donde un tercio de la población carece del líquido, y sólo 14 por ciento de lasaguas residuales se tratan de manera adecuada, según cifras de diferentes organismos.

Citó que la Conagua ha concluido que 70 por ciento de los ríos del país están contaminados y todo ello configura no sólo una amenaza ambiental, sino un obstáculo para el desarrollo nacional .

Ayer, en la reunión se presentó el libro Problemas, retos y oportunidades del sector riego para el desarrollo y la sostenibilidad hidroagrícola en México, de Nahún García Villanueva, quien destacó la necesidad de garantizar el sector agrícola, porque el país requiere alimentar a 130 millones al año y en 2050 la población será de 150 millones, que requerirá un mayor esfuerzo, inversión y tecnificación del campo.