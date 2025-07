“Sí, pero ahí están los senadores y… entonces, no hay ninguna investigación –lo he dicho– contra el senador. Y él, en el momento que, si alguien le quiere preguntar, por supuesto que él lo va a decir, ya lo dijo, lo dijo públicamente”, contestó.

Reiteró que su gobierno colabora en la investigación contra el ex secretario de Seguridad de Tabasco para lograr su aprehensión; incluso, la semana pasada la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló cuentas de empresas vinculadas a Bermúdez.

Con base en ello, descalificó las comparaciones entre el caso de Bermúdez y el de García Luna, al señalar que, pese a sus vínculos con el narcotráfico, este último fue premiado con cargos y reconocimientos por el propio gobierno como un funcionario ejemplar. Aprovechó para criticar las declaraciones del ex presidente Felipe Calderón, quien ha reiterado que no se arrepiente de nada de su sexenio.