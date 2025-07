Juan Pablo Duch

Martes 29 de julio de 2025, p. 22

Moscú. Después de que la madrugada de este lunes Rusia lanzó 324 drones, cuatro misiles de crucero y tres balísticos contra Kiev y otras ciudades ucranias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en Escocia que está pensando en acortar el plazo de su ultimato de 50 días a su colega ruso, Vladimir Putin, porque, subrayó, creo que ya sé qué va a pasar .

El inquilino de la Casa Blanca, de acuerdo con las agencias noticiosas internacionales, precisó luego que ha sido muy generoso con el mandatario ruso, pero simplemente no vemos que se haga ningún progreso y no tiene sentido esperar más .

Por ese motivo, va a conceder 10 o 12 días, a partir de esta fecha antes de aplicar –sería después del 7 o 9 de agosto, según las palabras de Trump– severos aranceles a Rusia y los países que comercien con Moscú, si no cesa hostilidades en Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, agradeció al republicano en un mensaje en X: Una posición clara y una firme determinación por parte del presidente Trump, y en el momento oportuno, cuando mucho puede cambiar mediante la fuerza en favor de una paz verdadera .

Casi a la misma hora, en un foro juvenil en Solnechnogorsk (una de las ciudades satélite de la capital rusa), el canciller ruso Serguei Lavrov elogió el pragmatismo de Trump al no querer la guerra en Ucrania y estar abierto al diálogo con el Kremlin, a diferencia del señor (Joe) Biden y de las élites europeas .

Para Lavrov, Europa literalmente perdió el juicio ; en cambio, el diálogo que mantienen Moscú y Washington muestra que todavía hay gente razonable en Occidente .

Insiste vocero del Kremlin con cumbre de presidentes

De su lado, el vocero de la presidencia rusa, Dimitri Peskov, volvió a especular este lunes que podría haber pronto una cumbre de Putin con Trump, si llegan a coincidir en Pekín a comienzos de septiembre siguiente, invitados por el líder chino Xi Jinping.