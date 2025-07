No soportan ni entienden que no haya comida disponible, y me siento impotente cuando no tengo nada qué ofrecerles. Siempre me he preguntado por qué los niños tienen que sufrir. ¿Qué hacen para merecer esta privación? , subrayó.

Un pan no es suficiente

Pese a que la escasez le hace pensar que su sufrimiento puede terminar si consigue al menos un trozo de pan o algo de sopa, la realidad la confrontó con que ni siquiera eso es suficiente .

Indica que la comida en sí misma es ahora un lujo y la mayor parte ha desaparecido de Gaza: la leche, la carne, las verduras y las frutas se han convertido en un sueño cotidiano, no en una realidad.