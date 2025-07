El magnate expuso que su gobierno instalará centros de distribución de alimentos , sin precisar qué papel ocuparía entonces la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), que Estados Unidos respalda; asimismo, aseguró que Tel Aviv ahora tiene que hacerlo de otra manera y mencionó que si bien sabe dónde oculta Hamas a los rehenes, no conviene pisar esa zona porque eso significa que serán asesinados .

El mandatario estadunidense declaró que el gobierno de Israel tiene mucha responsabilidad por la crisis alimentaria en Gaza, y señaló que basándome en la televisión, diría que se trata de una hambruna real. La veo y no se puede fingir, esos niños parecen tener mucha hambre .

Ofensiva sin tregua

A pesar de las pausas humanitarias anunciadas por Israel, la Defensa Civil de Gaza comunicó la muerte de 16 personas en ataques o disparos cerca de puntos de distribución de ayuda, al tiempo que autoridades sanitarias informaron que el ejército israelí asesinó ayer a 92 palestinos, saldo que deja al menos 59 mil 921 muertos y 145 mil 233 heridos, desde el inicio de la invasión en 2023.

Entre los muertos de los ataques israelíes en la franja de Gaza se encuentra un bebé que nació en una situación compleja, después de que su madre, embarazada de siete meses, fuera asesinada en un ataque, notificó el hospital Nasser.

Netanyahu sostuvo que no renunciará a sus objetivos, entre ellos, la eliminación del movimiento de resistencia islámica y el regreso de todos los rehenes en Gaza, reportó The Times of Israel.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, amagó con abrir las puertas del infierno en el enclave costero si Hamas no libera a los rehenes israelíes, en el marco de la conmemoración de las demoliciones de edificios dañados por los ataques con misiles israelíes hace un mes en la ciudad de Holon, cerca de Tel Aviv.