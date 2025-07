Ap

Martes 29 de julio de 2025

Los Ángeles., Tom Lehrer, el popular y erudito satírico de canciones que ridiculizó el matrimonio, la política, el racismo y la guerra fría, y que luego abandonó su carrera musical para volver a enseñar matemáticas en Harvard y otras universidades, falleció a los 97 años.

Su amigo de toda la vida, David Herder, dijo que Lehrer murió el sábado en su casa en Cambridge, Massachusetts. No especificó la causa de la muerte.

Lehrer permaneció en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de California en Santa Cruz hasta bien entrados sus 70 años. En 2020, incluso renunció a sus propios derechos de autor, otorgando al público permiso para usar sus letras en cualquier formato sin ninguna regalía a cambio.

Un prodigio de Harvard –obtuvo un título en matemáticas de la institución a los 18 años–, Lehrer pronto dirigió su mente aguda hacia las viejas tradiciones y los eventos actuales. Sus canciones incluían Poisoning Pigeons in the Park (Envenenando palomas en el parque), Old Dope Peddler (El viejo vendedor de drogas); Be Prepared (en la que se burlaba de los Boy Scouts) y The Vatican Rag, en la que Lehrer, un ateo, se mofaba de los ritos y ceremonias de la Iglesia católica. (Letra de muestra: Ponte de rodillas, juega con tus rosarios. Inclina la cabeza con gran respeto, y genuflexiona, genuflexiona, genuflexiona ).

Acompañándose a sí mismo en el piano, interpretaba las canciones en un estilo colorido que recordaba a héroes musicales como Gilbert y Sullivan y Stephen Sondheim, este último, un amigo de toda la vida. A menudo se comparaba a Lehrer con contemporáneos como Allen Sherman y Stan Freberg por sus comentarios cómicos sobre la cultura y la política, y fue citado por Randy Newman y Weird Al Jankovic, entre otros, como una influencia.