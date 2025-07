Israel Campos Mondragón

Martes 29 de julio de 2025, p. 8

La cantante transgénero Lia Ariel Hernández Serrano, de origen oaxaqueño y mejor conocida como Ariel Venadito, busca visibilizar la lucha de la comunidad trans y rescatar la memoria histórica de las comunidades originarias, además se presentará hoy en la Guelaguetza, donde compartirá su primer sencillo Los que no se olvidan.

El deseo de incursionar en la música le surgió tras escuchar a Lila Downs. Empezó interpretando sones istmeños, pero también experimentó con los huapangos, sones jarochos, la ranchera y los boleros.

En mi casa sonaban temas de Joan Manuel Serrat, Óscar Chávez o Pablo Milanés, pero Lila, Mercedes Sosa, Amparo Ochoa y Eugenia León no se escuchaban , compartió a La Jornada la intérprete.

Para su formación profesional tomó clases de canto clásico con el contratenor Fernando Pichardo, maestro del Sistema Nacional de Fomento Musical, y también contó con el apoyo de Eduardo García Barrios, director de la orquesta Carlos Chávez. En la actualidad combina los géneros tradicionales mexicanos con la cumbia y el reguetón.

“Todo surgió desde muy niña, mi transición de género fue cuando tenía 13 años. Empecé a vivir con mi identidad y desde ahí nacieron nuevas inquietudes. Dibujaba y pintaba, pero un día me vino de la nada el deseo de querer hacer algo musical, aunque no tenía las herramientas ni los conocimientos ni nada.

“Fue un proceso difícil porque ya vivía como persona trans, era complicado ingresar mi propuesta musical a un proyecto o una dependencia de gobierno. En ese momento era una desconocida en la industria.

“Luego me pregunté: ‘¿qué otra cantante que sea de mi comunidad LGBT canta en lenguas?’ Me puse a investigar y no encontré. Ahora sí hay, por ejemplo, La Bruja de Texcoco, pero cuando empecé no había. Decidí cantar en lenguas indígenas y los primeros recintos que me dieron la oportunidad de mostrar mi trabajo fueron los museos”, dijo Ariel.