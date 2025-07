No sabemos contra quién competimos, porque podemos ganar los tres partidos y luego quedar fuera , explicó Mohamed en conferencia de prensa vía Zoom desde Columbus (Ohio), donde este miércoles enfrentará al Columbus Crew en el inicio de la fase de grupos. Es un poco raro, lo sostengo. Al no tener los rivales directamente, competimos en puntos contra otros. Buscaremos sacar la mayor cantidad y que nos alcance para clasificar, es un objetivo que tenemos .

“No podemos hablar mal de la Leagues Cup, si no nos multan”, señaló el entonces portero de Tijuana, José Antonio Rodríguez, sobre presuntas sanciones a las que fueron acreedores los más críticos por cuestionar el certamen binacional.

Al finalizar la primera fase, los cuatro mejores clasificados conformarán las llaves con los punteros de la otra liga. He visto la evolución de la MLS. Los equipos ya no traen jugadores que fueron figuras en sus ligas o ya estaban de salida. Ahora apuntan a la formación. Para evaluar que se trata de un nuevo torneo, primero tenemos que competir, lo más importante es que ya no pasamos tanto tiempo fuera de la familia , consideró el uruguayo Siboldi, campeón al frente de Cruz Azul en 2019, cuando derrotó a Tigres de la UANL en la final.

Además de garantizar enfrentamientos directos en la ronda de los ocho mejores, la actual edición de la Leagues Cup no detendrá la actividad de los clubes de la Liga Mx mientras se disputa el torneo, algo que fue criticado por directores técnicos como el español Domènec Torrent, entonces en el Atlético de San Luis. Es una pretemporada, una risa de competición para los equipos mexicanos , afirmó antes de referirse también a los constantes traslados de una ciudad a otra. Si estoy aquí el próximo año, lo voy a utilizar como preparación para mis jugadores .

Mientras los seis primeros representantes mexicanos –Toluca, León, Puebla, Mazatlán, Tigres y Pachuca– abren la primera fase del torneo, otros anunciaron ayer la lista de jugadores convocados. Guadalajara oficializó la baja del experimentado Javier Chicharito Hernández por lesión, en la misma semana en que la Federación Mexicana de Futbol le impuso una sanción económica por realizar comentarios machistas y sexistas en redes sociales.