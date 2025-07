Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Martes 29 de julio de 2025, p. a11

Casi dos décadas después de ser electo presidente por primera vez de la Federación Mexicana de Atletismo (FMA), Antonio Lozano decidió renunciar.

En conferencia de prensa, el federativo aseguró que no fueron las presiones externas o los problemas legales que enfrenta lo que lo orilló a dejar el cargo, sino el final de un ciclo , a favor del desarrollo de la disciplina.

Hoy tengo a bien decirles que el día 15 de este mes presenté mi renuncia al consejo directivo. Le informé a todos los presidentes (de asociaciones) que el ciclo había concluido. El día 16 le pedí a la internacional que mi nombre ya no podía estar ahí porque presenté mi renuncia. Quiero decirles con orgullo que tendré que transitar en otro camino , dijo Lozano en un comunicado.

Aunque su administración fue controvertida desde que llegó al cargo en 2008, el dirigente aseguró que se va con sus metas cumplidas.

Sería irrisorio decirles que hoy me voy porque hay un problema legal. Cada paso que he dado, ha sido consciente y seguro de que es una oportunidad más de hacer las cosas bien, no hay ninguna situación que me mueva a tomar una decisión de este tipo , atizó.

Lozano enfrentó diversas polémicas relacionadas con el manejo de recursos públicos; incluso, pisó la cárcel por peculado en 2017 y permaneció ahí durante 22 días hasta que pagó una fianza cercana a los 5 millones de pesos.