Martes 29 de julio de 2025, p. 29

La presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), Geraldina González de la Vega, afirmó que el racismo no se denuncia debido a que está muy normalizado , por lo que instó a la población a proceder ante estos actos, ya que aunque estas conductas son identificadas, rara vez se toman medidas.

En entrevista, informó que en lo que va del año se iniciaron cuatro expedientes asociados a discriminación por apariencia, que incluyen aspectos como forma de vestir, tener tatuajes, perforaciones o por alguna modificación corporal.

Entrevistada respecto de la agresión verbal a un policía de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la colonia Condesa por una mujer de origen argentino, dijo que es el primer caso que se tiene registrado, aunque mencionó que tanto policías como guardias de seguridad privada regularizan el maltrato, lenguaje con groserías, ya que tal vez desconocen que pueden denunciar estas situaciones.