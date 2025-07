Sanjuana Martínez

Domingo 27 de julio de 2025

A Guadalupe Elvira Camacho Velasco se le rompió el alma hace cuatro años, cuando sus dos hijos le dijeron que su padre, Rosendo Sainz-Trápaga Matute, abusaba de ellos. Y desde entonces está viviendo lo que califica como una verdadera historia de terror .

Hija del político Manuel Camacho Solís, ha emprendido una intensa batalla legal que el mes pasado causó jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de los menores víctimas de delitos sexuales, que obliga a los ministerios públicos a investigar con perspectiva de infancia y admitir la denuncia en cualquier fiscalía de la República mexicana, independientemente de donde sucedieron los hechos.

Finalmente, el pasado 26 de marzo, el juzgado de oralidad penal de la IV Región libró orden de aprehensión en contra del padre agresor huido del país y la Fiscalía General de la República (FGR) generó una ficha roja de Interpol. Y el 26 de mayo, Trápaga Matute fue detenido bajo el expediente 2025/39055 en Madrid, España, donde permanece preso en la cárcel de Soto del Real, acusado de corrupción de menores y abuso sexual.

A pesar de que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó ya su extradición el pasado 4 de julio, el Primer Tribunal Colegiado de Guanajuato, integrado por los magistrados Roberto Hoyos Aponte, Luz Elba de la Torre Orozco y Enrique Zamora Camarena, anuló la vinculación a proceso del agresor, y a esta decisión irregular se sumaron el magistrado Plácido Álvarez Cárdenas, titular de la Novena Sala Penal, y el juez Mauricio Rogelio Flores Saldaña, a fin de que el acusado quede en libertad en España o al llegar a México.

Mis hijos y yo tememos por nuestras vidas. Nos sentimos frustrados, decepcionados y cansados del sistema porque llevamos cuatro años siendo revictimizados constantemente por las instituciones y por el Poder Judicial de México. Estamos muy angustiados, son mis hijos los que me han pedido hacer público nuestro caso , dice Camacho Velasco en entrevista con La Jornada.

Violento y peligroso

Guadalupe se casó en 2008 con Rosendo Sainz-Trápaga Matute a los 23 años y se establecieron en León, Guanajuato. Luego, en 2017, nueve años después, se divorció y en 2021 decidió trasladarse a vivir a la Ciudad de México debido a las conductas cada vez más violentas e intimidatorias de su ex marido.

Añade: Jamás pensé que existiera abuso. Rosendo es un hombre muy violento, viví una violencia tremenda: física, sicológica, y le pedí a mi abogada que por esa razón, le pelearemos la pérdida de la patria potestad y ella me decía que no, que era normal que mis hijos no quisieran ir a las visitas y que con el tiempo ya iban a disfrutar estar con él .

Guadalupe recuerda el infierno que vivió con él: “Cuando me divorcié, me decía ‘hija de tu puta madre, sin mí no vas a poder’, me insultaba y me agredía siempre. Finalmente, nos divorciamos y yo acepté el convenio que él proponía con tal de terminar con mi matrimonio. Cada que me llevaba el sobre de la pensión alimenticia, me lo aventaba diciendo ‘aquí está el puto dinero’, me intentaba humillar gritando en mi casa cosas muy desagradables”.

Los menores, una niña de 9 años y uno de 11 en ese entonces, con iniciales G.S.T.C. y R.S.T.C, se comportaban de manera extraña cuando regresaban de visitar a su padre, por lo cual se decidió a consultar una sicóloga: Cada 15 días tenían que ir con él, regresaban muy mal y me decían que ya no querían ir con él .

Un día, su niña se enfermó del corazón y sufrió la enfermedad de Kawasaki, que causa inflamación de los vasos sanguíneos con fiebre alta: “La atendí y él siempre me amenazaba diciendo que me iba a quitar a mis hijos. Y con la pandemia del covid, pues ya no fueron a las visitas y su reacción de enojo era escupirnos, nos lanzaba gargajos, nos decía cosas horribles, nos decía ‘espero que se mueran de covid’”.

Fue cuando decidió contratar a un abogado para intentar quitarle la patria potestad y finalmente quien le recomendó buscar una sicóloga para determinar el daño sufrido por la violencia ejercida por el padre: “Ella fue la primera que me dijo que mis hijos habían sufrido abuso sexual y me advirtió: ‘tienes que buscar a una especialista’. ¡Imagínate!, fue como si me hubieran echado hielos encima”.

Delito nefando

Su abogado, Gabriel Castañeda Gómez Mont, le recomendó a Michelle Carrete Zúñiga, perito en sicología forense especializada en sicotraumatología: Ella determinó que era un tema de abuso sexual mayor. Mis hijos me lo confirman y yo les dije que íbamos a denunciar, así tuviera que vender la casa de León, Guanajuato, que mi papá nos hizo el favor de regalarnos, para pagar abogados. Yo les dije que les creía e iba a luchar por ellos .