Resaltaron que este cambio beneficia también los casos relacionados con migrantes e indígenas desaparecidos, donde igualmente en ocasiones son los amigos y personas cercanas a ellos las que se involucran en las indagatorias porque a veces los familiares sanguíneos no pueden ir al lugar donde ocurrió el hecho.

En los casos de desaparición de personas de la diversidad sexual (LGBT+) muchas veces sólo se permite a la familia biológica ser parte de las investigaciones y búsqueda, porque las fiscalías y ministerios no reconocen a su familia social, es decir, con quienes tienen vínculos significativos de afecto, de cuidado y confianza, pese a que pueden aportar mayores elementos en la indagatoria.

Pese a ello, dijo que si no eres familiar sanguíneo no puedes participar dentro de las búsquedas, no puedes ser reconocido como víctima, contribuir con pruebas dentro de los procesos de investigación, ni en algo tan fundamental como el análisis de contexto .

Kenlly Pacheco, coordinador del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT+ en México, señaló que los obstáculos se presentan incluso al momento de levantar la denuncia por desaparición. Cuando llegas a las instancias correspondientes para que se pueda generar la ficha de búsqueda, lo primero que te pregunta el servidor o servidora pública es si eres familiar de la persona desaparecida , dijo.

Wilfredo Salazar, de la Comunidad para la Diversidad, los Derechos y la Ciudadanía en Aguascalientes, acompaña el caso de la desaparición de Ricardo y Flavio, una pareja que fue vista por última vez en febrero del año pasado en Jalisco. Expuso que gracias a las aportaciones de la familia social es que los familiares biológicos conocieron la relación que uno de ellos tuvo, siendo adolescente, con un sacerdote de la diócesis de Aguascalientes.