De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 27 de julio de 2025, p. 18

El presidente Donald Trump difundió ayer en su red Truth Social un meme en el que aparece al volante de una patrulla en persecución del ex mandatario Barack Obama, en referencia a una supuesta campaña de conspiración de la administración del demócrata para difamar a republicano durante la campaña electoral de 2016, conocida como el Russiagate.

La trama fue impulsada esta semana por la Casa Blanca en un intento de desviar la atención sobre el tema de los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein, en los cuales estaría involucrado el actual mandatario estadunidense.

El meme es una parodia de la icónica persecución del jugador de futbol americano OJ Simpson en 1994, que fue televisada y duró 90 minutos. El deportista, sospechoso del asesinato de su ex esposa Nicole Brown y su amigo Ronald Goldman, viajaba en un Ford Bronco blanco, mientras era perseguido por la policía hasta que llegó a su casa en Brentwood, donde finalmente fue arrestado.

En la imagen que difundió el presidente, la cara de Simpson fue sustituida por la de Obama, mientras que como conductor de una patrulla aparece el vicepresidente estadunidense, James David Vance, y en otra el propio Trump.