Periódico La Jornada

Domingo 27 de julio de 2025, p. 16

Funcionarios del ejército israelí informaron al diario The New York Times que no había pruebas de que Hamas robara sistemáticamente ayuda humanitaria y aseguraron que el sistema de distribución de la Organización de Naciones Unidas (ONU) era relativamente confiable , un día después de que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) reveló que no existían indicios de que el grupo de resistencia palestino realizara saqueos de suministros.

Elementos anónimos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que no existe evidencia que sugiriera que el movimiento de resistencia islámica robara la ayuda humanitaria, informó ayer el rotativo estadunidense. En las declaraciones también negaron que el ejército de Tel Aviv hubiera mostrado pruebas sobre las acusaciones contra Hamas.