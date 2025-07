Para la próxima edil de Gómez Palacio, todos los políticos tienen el reto de dejar el ego de lado, porque no te lleva a absolutamente nada. El ego no es lo que el ciudadano está buscando ver en el presidente municipal, y como mujer lo puedo decir: debemos tener la mística de gobernar como el corazón de una madre: siempre presente, al pendiente, buscando dar los mejores resultados y cuidar en todo momento, así como proveer a cualquier integrante de la familia .

Planea hacerlo, apunta, “respetando y entendiendo los tiempos, y los roles de cada quien. Mi papel no es político, sino de gobernante. Junto con el del gobernador, tendremos que encontrar –estoy segura de que lo haremos– estas líneas de acción en conjunto”.

▲ Betzabé Martínez Arango, diputada del partido guinda con licencia, asumirá el cargo de alcaldesa el 31 de agosto. Foto José Carlo González

Explica su perfil: “Mi estilo de hacer política no es pensar en el círculo rojo, ni en la grilla porque si te concentras en eso te conviertes en una política basada en el ego y no en resultados”. En cambio, se inclina por hacer equipo, buscando siempre el beneficio del pueblo, no el de un liderazgo político .

Sobre su gestión, que comenzará el 31 de agosto, su principal objetivo es ser la mejor presidenta municipal que ha tenido Gómez Palacio y que al dejar la alcaldía me lleve el cariño de la gente. El triunfo se mide no el día de la elección, sino cuando dejas el cargo, con tus acciones. Yo creo que cuanto más tenga los pies en la tierra, más firmes serían los pasos que dé. Hoy me tengo que concentrar en la responsabilidad que acabo de asumir .

Deja en claro que si llegaran otros retos estaría lista para asumirlos, luego de que con su triunfo se ubicó de manera natural como una de las militantes de Morena mejor posicionadas en la preferencia electoral de la entidad hacia la renovación de la gubernatura en 2028.

Martínez Arango considera que en Gómez Palacio la ciudadanía no está acostumbrada a tener gobernantes cercanos a sus necesidades, y en ese contexto, adelanta que los martes hará asambleas ciudadanas para atender de manera directa las demandas de la población.

Con miras a impulsar la economía local, desde hace un par de semanas la próxima edil sostiene acercamientos con autoridades federales en busca de atraer el Plan México al municipio, con distintos proyectos industriales.

Anuncia que, entre sus primeras acciones de gobierno se encuentran obras para rehabilitar la red de agua potable, así como lanzar un programa social para que cuidadores de grupos vulnerables reciban una pensión.