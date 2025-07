Santana lanzó su primer álbum, Abraxas, en 1970, que se convirtió en el primer puesto en el ranking estadunidense, y además, estuvo durante seis semanas en las carteleras vendiendo más de un millón de copias. En el año 1972, la música de Santana comenzó a envolver estilos más complejos. En consecuencia, el género jazz y el rock progresivo pasaron a formar parte de sus composiciones. El primer álbum que lanzó en este mismo estilo se llamó Caravanserai, donde participaron grandes figuras del jazz, entre ellas destaca John McLaughlin. Otras colaboraciones se materializarían en posteriores álbumes: Love devotion Surrender (1973). Luego resultarían Welcome (1973), Borboletta (1976), Amigos (1976), Moonflower (1977), Inner Secrets (1978) y Marathon (1979).

Fue en la década de los años 80 cuando Carlos Santana comenzó a componer piezas rock y a desarrollar por completo su estilo jazz. Como resultado de estas nuevas experiencias musicales, lanzó The Swing of Delight, inspirado profundamente en ese género .Uno de los álbumes más exitosos que el artista ha lanzado a lo largo de su carrera profesional es Freedom, con el cual ganó gran reconocimiento a escala mundial. Posteriormente, publicó Blues For Salvador. En este disco, el artista se inspiró en los problemas y acontecimientos políticos de la época. En el año 1992, lanzó su producción Milagro. Y, finalizando la década de los años 90, Carlos Santana logra un éxito arrollador con la publicación de Supernatural. De hecho, consiguió ganar nueve premios Grammy tras este lanzamiento.

En una reciente entrevista con motivo de la gira, publicada en el diario español El Mundo, Santana se refirió a su forma de entender la música: “Aprender a articular un lenguaje de luz en todas las canciones. Cuando a mí me preguntan: ‘Oye, Santana, ¿qué clase de música interpretas tú?’. Yo contesto que toco música de la vida con todos los colores. Y puedo articular música gitana, africana o japonesa, you know? No tengo barreras en mi corazón. Yo puedo ir a España o a Irlanda o a Japón y allí no soy un turista, sino parte de la familia porque sé cómo honrar y respetar su lenguaje. Y se sorprenden”.

Al preguntarle por la política de Donald Trump contra los migrantes, el guitarrista señaló que “ésa es una infección que viene del miedo. El dinero es más importante que la gente. Hay un dicho que dice: ‘Cuando el poder del amor remplace al amor por el poder ya no habrá esa gente corrupta’. Es una infección que se va a curar con nuestra luz, porque la luz es más importante y más fuerte que la ignorancia y la oscuridad”.