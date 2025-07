–E

lena, yo soy Valeria Corona. Guillermo Briseño me adoptó. No soy su hija biológica, pero llevamos una vida acompañándonos. Mi mamá y él se volvieron compañeros de vida, entonces me tocó crecer a su lado.

Valeria Corona es una mujer delgada y no muy alta que se dedica a trabajar materiales lumínicos modernos con los que hace poco, logró, con sus ayudantes, hacer una versión moderna del penacho de Moctezuma. En ese oficio, parecido al de la joyería, Valeria logró preservar la pieza al hacer una versión moderna de ésta.

–Me he especializado en trabajar con materiales lumínicos modernos y técnicas del arte popular –dice Valeria–. Viví en San Cristóbal de las Casas cinco años y ahí aprendí técnicas de tejido y joyería con maestros de arte. Sé hacer los preparativos para armar los telares; también trabajo en madera y en metal. Tuve la suerte de conocer al maestro Gerardo Hermosillo, quien hizo las piezas de oro de la réplica del penacho. Entablamos el diálogo entre esos materiales lumínicos que son la luz LED, la fibra óptica, y con esas técnicas logramos recuperar nuestro el arte prehispánico y también descubrimos muchos secretos del arte popular que de igual manera provienen del arte prehispánico… El penacho ha sido el ejercicio número cinco en mi experimentación compartida con maestros y maestras que recurren a distintas técnicas y producen piezas importantes que recrean nuestro pasado.

–¿Cuál fue la primera pieza que hiciste?

–Fue un telar de cintura. En esa nos ayudó la maestra Juliana Pérez, pionera en esa herramienta. A ella le propuse meter en su telar un filamento de cobre con nodos de luz LED; la maestra se puso muy contenta, tiene muchísimo talento y, sobre todo, ganas de enfrentar retos. Entonces, los hilos comunes, como el algodón y el lino, ya no generaban un reto, hasta que le presenté a la maestra ese filamento continuo de luz. Cuando Juliana Pérez empezó a tejerlo se puso muy contenta del resultado.

–¿De qué es ese filamento?

–Es un hilo de cobre y tiene unos puntitos de luz. El primer experimento que hicimos con técnicas del arte popular fue el tejido en telar de cintura con materiales lumínicos contemporáneos. El segundo fue con máscaras anudadas con palma que se hacen en Tlamacazapa, Guerrero.

Tlamacazapa queda a una hora arriba de Taxco. Ahí conocí a unas mujeres maravillosas que tejen la palma para hacer máscaras. Son tres hermanas guiadas por la mayor, una maestra espectacular que se llama Alicia García. Sus hermanas son Teresita y Lourdes. Con ellas, en lugar de trabajar con palma, como se hace tradicionalmente, usamos fibra óptica. Las maestras también se emocionaron mucho porque nunca habían visto un material que reflectara la luz como la fibra óptica. Jugar a oscurecer su sala en Tlamacazapa y trabajar la fibra óptica les gustó muchísimo y obtuvimos resultados inesperados.

–¡Qué padre que se animaran a innovar su tejido con hilos de luz!

–Algo de lo que me he dado cuenta, Elena, es que a los niños de estas maestras ya no les interesa lo que su familia sabe hacer, ya sea el telar de cintura, anudado de palma o el telar de pedal. Las técnicas del arte popular les parecen procesos antiguos que los aburren…