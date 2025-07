Ángel Vargas y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Domingo 27 de julio de 2025, p. 2

Al encabezar la ceremonia de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió ayer en que la Cuarta Transformación no sólo es un proyecto económico o político; es, sobre todo, un proyecto de dignidad, que reconoce que no puede haber justicia verdadera si no empezamos por saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas .

Ante los aplausos de los cientos de invitados en las gradas ubicadas en torno a la plancha del Zócalo, aseguró que no puede haber democracia si se excluye la voz de quienes llevan siglos resistiendo . Tampoco puede haber identidad nacional, agregó, sin reconocer ni dar su lugar al profundo y orgulloso rostro indígena de México, su esencia y su grandeza cultural .

Señaló que si la discriminación quiso marcar la historia, tal acción fue aún más dura, más profunda y más sistemática cuando se dirigió a las mujeres indígenas: A ellas no sólo se les negó el poder político o económico, sino el derecho a hablar su lengua, a proteger su cuerpo, a ser reconocidas como personas, con historia y con derechos .

Según la mandataria, la estructura colonial no desapareció con la Independencia, sino que persistió en las formas de poder, en el racismo, en la exclusión de los pueblos originarios, en la marginación que aún viven millones de mexicanos.

Se reveló en diferentes momentos de la historia, en especial durante la Revolución Mexicana, pero prevaleció después por muchos años, en especial durante todo el periodo neoliberal.

Sin embargo, resaltó la Presidenta, el legado de Tenochtitlan no fue vencido: vive en la resistencia silenciosa de los pueblos, en la lengua náhuatl que aún se habla, en el maíz que se sigue sembrando, en la medicina tradicional, en los rituales, en los nombres de nuestros cerros, nuestros ríos, nuestras calles, nuestros pueblos; en el nombre de nuestra patria: México .

A decir de Sheinbaum Pardo, reconocer a Tenochtitlan no es hablar de un pasado muerto , sino de un pulso vivo que navega con nuestra ciudad capital, pero también en nuestras palabras, nuestra comida, nuestras costumbres y, sobre todo, nuestra grandeza cultural y nuestra identidad .

Afirmó que la antigua capital mexica fue mucho más que una ciudad majestuosa, al tratarse de un símbolo de organización, de poder, de ciencia, de arte y de visión: Fue el centro de un mundo indígena que supo construir un modelo de civilización propio, en armonía con la tierra, con los astros, con sus dioses y diosas.

Denominada México-Tenochtitlan: Siete siglos del legado de grandeza, la ceremonia incluyó la develación de un memorial alusivo a la efeméride en el ángulo norte de la Plaza de la Constitución, en la esquina de Palacio Nacional con la calle de Moneda.

La parte central de ese monumento está coronada por la reproducción del Teocalli de la Guerra Sagrada, monolito de origen prehispánico en cuyo frente se encuentra el año dos casa mexica (1325, en el calendario occidental), y en cuyo dorsal aparece labrada la imagen del águila sobre un nopal devorando una serpiente, la señal dada a los mexicas por sus deidades para fundar allí su ciudad.