Hoy es un barrio en el que se mezclan inmuebles residenciales nuevos, muchísimas obras, con barracones militares vallados con grietas amenazantes y otros reformados con vistosos balcones de acero añadidos recientemente. Las macetas llenas de flores adornan ahora los renovados edificios Campbell, reconvertidos en el barrio de moda de Heidelberg, the place to be.

La inmensa mayoría de los apartamentos son de alquiler y la voz cantan-te la lleva la empresa municipal de vi-vienda. Las promotoras privadas tienen su espacio, pero reducido. De cada 100 nuevos domicilios, 70 son protegidos y con rentas limitadas –siempre relativamente–. En esos bloques, los Schneider se mezclan con los Nakanechnaya y los Ramadani, y uno de ellos tiene una parte diseñada específicamente para alojar a madres solteras. Hay también moradas privadas ordinarias y hay espacio para proyectos alternativos de vivienda cooperativa. Tres de ellos forman una manzana llena de color, gallinas y bicis eléctricas sin candar.

El cambio no ha sido sólo urbanístico. La ciudad no lograba retener el talento incubado, ya que, para crecer, las nuevas empresas tecnológicas creadas bajo el cobijo universitario acostumbraban a dar el salto a otras ciudades con mayor espacio para sus instalaciones y mejores condiciones de vivienda para sus empleados. Esta lógica se ha invertido gracias a los terrenos liberados por el repliegue estadunidense, que ha dejado espacio tanto para las empresas como para sus trabajadores.

Las soluciones habitacionales no son sólo para los trabajadores tecnológicos con alto nivel de formación. La apertura del barrio coincidió con la acogida de más de un millón de refugiados en 2015. La antigua base se convirtió en el lugar en el que Heidelberg acogió a varios centenares de solicitantes de asilo sin que ello generase entre los vecinos el rechazo visto en otras ciudades. Aunque no es ajena al auge de la extrema derecha, Heidelberg votó mayoritariamente por opciones progresistas en las elecciones federales de este año y la AfD (Alternativa para Alemania) se quedó en 12 por ciento, que no es poco pero casi, si tenemos en cuenta el 21 por ciento general.