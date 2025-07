He vivido en el INAH, con sólo un par de escapadas , más de medio siglo. Considero que tal vez no he sido brillante, pero holgazán tampoco; de otro modo el Sistema Nacional de Investigadores (el SNI) no me habría instalado en su cúspide.

En efecto, el actual gobierno se está preocupando muy seriamente por mejorar, respetando sus características singulares, muchos conglomerados que participan de culturas muy marginadas y tradicionalmente vituperadas que, no obstante, no han perdido sus bríos. El actual gobierno ha volteado a verlos y a tenderles la mano que, en este caso, será principalmente la de Diego Prieto. Desde mi punto de vista, creo que quien decidió nombrarlo tuvo un enorme acierto. A las pruebas me remitiré si todavía existo cuando haya terminado el sexenio que ahora corre.

No puedo abstenerme de comentar, por otro lado, que su lugar en el INAH lo ocupa ahora un colega suyo, también de primera categoría, y una experiencia en el oficio asaz de primera calidad: antropólogo también el hombre, y con un prestigio notable, ha sido hasta ahora director del Centro INAH de Oaxaca, entre muchas otras funciones dentro de la misma casa. Es evidente que no es ningún intruso y conoce también de qué se trata la chamba. Es Joel Omar Vázquez Herrera, a quien le deseamos mucho éxito, aunque ahora sí ya no me puedo poner a sus órdenes; no obstante, si me requiere para alguna cuestión puntual, sabe bien que no soy de los que se rajan.

Con todos los defectos que quieran, en suma, el INAH es una institución benéfica a la que los mexicanos que en verdad queremos a nuestro país tenemos mucho que agradecerle.

Finalmente, me atrevo a decir que el buen trato que le ha dado La Jornada al cambio de chamba del maestro Prieto y a la ascensión al lugar que éste ocupaba del maestro Vázquez, honra a la justicia y ratifica que es el nuestro un periódico de primera.