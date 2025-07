Afirmó que aunque se ha demostrado que su ex cónyugue es violento y le han puesto medidas de restricción perimetral, él es abogado, ha trabajado en la consejería legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, y tiene acceso a gente con poder e influencia , lo que le ha permitido seguir acosándola.

En medio de llanto y sollozos, mencionó: cuando le dije que ya no quería estar con él, me amenazó, estando yo en México. Producto de la violencia que sufrí, estaba muy asustada por mí y por mis hijos, así que vine (a Argentina) en contra de mi voluntad .

La ciudadana mexicana Sandra Mónica Decasper Chacón denunció que se encuentra privada de la libertad en Argentina y que su ex esposo, funcionario diplomático de ese país, la ha violentado de diversas formas a ella y a sus hijos, por lo que pidió que el gobierno de Claudia Sheinbaum la rescate .

Sandra aseguró que no tiene representante legal en el país sudamericano, porque su ex pareja los compra y los extorsiona y recalcó: Necesito ponerme a salvo a mí y a mis hijos. Pido a México que me rescate. Este es un pedido de auxilio .